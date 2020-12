Orange : Construction d'un nouveau navire câblier

(CercleFinance.com) - Orange Marine, filiale du groupe Orange, lance la construction d'un nouveau navire câblier à faible empreinte environnementale.



Ce sera le premier navire de sa génération conçu spécifiquement pour la réparation des câbles sous-marins que ce soit des câbles de télécommunications à fibre optique ou des câbles d'énergie reliant des éoliennes offshore.



Il est appelé à remplacer le Raymond Croze lancé en 1983 qui a réalisé plus d'une centaine de réparations de câbles principalement en Méditerranée, mer Noire et mer Rouge.



