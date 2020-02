À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe progresse de +0,6% à 42 238 ME en 2019 et de +1,1% au 4ème trimestre, en accélération par rapport au +0,8% du trimestre précédent.



' Cette hausse est tirée par la dynamique toujours très forte de l'Afrique & Moyen-Orient qui croît de +6,2% et par la solide performance de l'Europe et le retour de la croissance d'Entreprises en progression respectivement de +1,4% et de +1,0% en 2019 ' indique le groupe.



L'EBITDAaL Groupe progresse de +0,8% à 12 860 ME en 2019 et de +1,3% au 4ème trimestre, en accélération par rapport au +0,2% du trimestre précédent.



Le Cash-flow organique des activités télécoms atteint 2,3 milliards d'euros et dépasse nettement les objectifs annoncés pour 2019. Le résultat net de l'ensemble consolidé est en hausse de 49,4% à 3226 ME.



Orange confirme ses objectifs pour 2020 : L'EBITDAaL 2020 sera stable positif, les eCAPEX 2020 seront en hausse de 200 millions d'euros, le Cash-Flow Organique des activités télécoms 2020 sera supérieur à 2,3 milliards d'euros, en amélioration par rapport à l'objectif annoncé à la journée Investisseurs de décembre.



L'ambition de mettre en oeuvre un plan d'économies nettes additionnel de 1 milliard d'euros d'ici 2023 sur une base de coûts indirects délimitée de 14 milliards d'euros en 2019 devient un engagement. L'objectif d'un ratio dette nette / EBITDAaL des activités télécoms est maintenu autour de 2x à moyen terme.



