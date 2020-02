Orange : Collabore au câble transatlantique avec Telxius

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange s'associe à Telxius, société d'infrastructure de communication du Groupe Telefónica, afin de collaborer à l'extension de liaisons terrestres pour le câble Dunant en Europe et aux États-Unis, dans le cadre d'un projet Google.



Ce câble transatlantique, long de 6 600 km, reliera les États-Unis à la côte atlantique française et devrait être mis en service fin 2020.



Orange et Telxius offriront et exploiteront des services de colocalisation dans leurs stations d'atterrissage respectives, situées à Saint-Hilaire-de-Riez (France) et Virginia Beach (États-Unis).



' Il s'agit là de deux emplacements stratégiques, situés près des principaux hub de connectivité des deux côtés de l'Atlantique ' indique le groupe.



' C'est une extension porteuse de valeur pour le réseau international d'Orange, qui permet de raccorder nos routes atlantiques et méditerranéennes avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie en garantissant la meilleure qualité de service possible ' a déclaré Jérôme Barré, PDG d'Orange Wholesale and International Networks.



