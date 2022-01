Orange : Christel Heydemann est nommée directrice générale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait officiellement nommé Christel Heydemann au poste de directrice générale, une décision qui prendra effet à compter du 4 avril prochain.



Avec la désignation de l'actuelle cadre dirigeante de Schneider Electric, qui était largement pressentie pour prendre le poste, le conseil d'Orange dit avoir fait le choix d'une personnalité aux compétences reconnues dans l'univers des télécoms et de la transformation des entreprises.



Christel Heydemann, notamment passée par Alcatel-Lucent, était administratrice d'Orange depuis près de cinq ans.



Diplômée de l'Ecole Polytechnique et de Ponts et Chaussées, elle a débuté sa carrière en 1997 au sein du Boston Consulting Group. Elle avait fini par devenir, en 2017, PDG de la filiale française de Schneider Electric.



Dans un communiqué, l'opérateur télécoms précise que son conseil a demandé à Stéphane Richard, l'actuel directeur général du groupe, de poursuivre son mandat de PDG jusqu'à la prise de fonction de Christel Heydemann.



Le groupe ayant par ailleurs acté une dissociation des fonctions de président et de directeur général, Stéphane Richard continuera d'assurer les fonctions de président non-exécutif jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président, prévue au plus tard le 19 mai.



