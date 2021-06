Orange : Choisit Eiffage pour des travaux FTTH en Vendée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange a choisi Dorsalys, une marque d'Eiffage Energie Systèmes, afin de réaliser les études et les travaux de câblage FTTH (Fiber To The Home) du réseau internet très haut débit de cinq communes de Vendée jusqu'au domicile des particuliers, a annoncé Eiffage aujourd'hui.



Le déploiement de la fibre optique est en cours aux Sables-d'Olonne et dans le nord-ouest de l'agglomération : à Vairé, L'île-d'Olonne, Saint-Mathurin et Sainte-Foy.



Au total, 42 000 prises seront installées sur ces communes vendéennes classées en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement).



Les travaux devraient se poursuivre jusqu'en mars 2022, précise Eiffage





