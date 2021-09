Orange : Certification d'un téléport par WTA

(CercleFinance.com) - Orange annonce que son téléport de Bercenay-en-Othe, dans le département de l'Aube, vient d'obtenir le plus haut degré de certification (niveau 4) délivrée par l'organisation internationale des téléports WTA (World Teleport Association).



'Ce site stratégique de télécommunications par satellite devient le 20ème mondial et le 2ème en France à bénéficier d'une telle reconnaissance', souligne l'opérateur qui 'poursuit ses investissements dans ce domaine'.



Cette certification est délivrée suite à une évaluation rigoureuse des installations et des procédures utilisées dans le téléport sur la base d'un questionnaire, suivi d'un audit sur site organisé par WTA.



