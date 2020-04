Orange : Capacité d'internet mobile supplémentaire offerte

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses mesures de solidarité, Orange indique offrir 10 Go d'internet mobile supplémentaires aux clients pros et entreprises ayant consommé l'intégralité de leur enveloppe data, à partir du 9 avril et jusqu'au 30 avril inclus.



'Cette offre sera valable une seule fois et utilisable jusqu'au 30 avril afin de faciliter le quotidien de plus de 600.000 clients pros et entreprises', précise l'opérateur de télécommunications historique français.



