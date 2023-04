Orange : Campagne de recrutement en Cyberdefense

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Cyberdefense annonce le lancement de sa campagne de recrutement qui court jusqu'à la fin de l'année 2023.



' Cette campagne cible dans les neuf pays dans lesquels elle est implantée en Europe environ 800 professionnels afin de répondre aux nouveaux enjeux des entreprises de toute tailles en matière de cybersécurité et rejoindre les 3000 experts qui composent déjà l'organisation ' indique le groupe.



L'ensemble des métiers est visé, qu'il s'agisse d'analystes au sein des équipes opérationnelles mais également d'architectes, d'ingénieurs, de consultants ou encore d'hackers éthiques.



' Notre ambition est de construire la plus grande communauté d'experts cyber en Europe. C'est un défi de taille, dans un contexte de pénurie que nous connaissons tous ', a déclaré Hugues Foulon, PDG Orange Cyberdefense.



