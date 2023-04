Orange : Berenberg relève sa cible, mais reste à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Orange, qu'il porte de 10,4 à 11,4 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le cours de Bourse de l'opérateur télécoms s'était apprécié de 6% suite à la présentation de ses résultats annuels 2022 et à la tenue de sa journée d'investisseurs, le 16 février dernier.



Il souligne que la valeur a globalement surperformé le secteur depuis.



A l'approche de la publication des résultats de premier trimestre, l'intermédiaire reconnaît que le dossier reste solide, mais dit aussi manquer d'enthousiasme face aux révisions à la baisse qui touchent les prévisions du marché sur les performances opérationnelles du groupe au niveau de son coeur de marché, la France.



