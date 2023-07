Orange : Berenberg réduit sa cible, reste à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir réduit son objectif de cours sur Orange, qu'il ramène de 11,4 à 11 euros à une semaine de la publication des résultats trimestriels de l'opérateur télécoms.



D'après l'analyste, les activités européennes devraient constituer le principal moteur des résultats au vu des solides performances enregistrées par le groupe en Espagne et en Pologne.



Cette perspective le conduit à afficher une prévision de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (EBITDAaL) supérieure de 2% au consensus pour ce qui concerne le périmètre européen.



Berenberg note toutefois que la vigueur de la région devrait être plus que compensée par les résultats moins dynamiques de la France, de l'Afrique et du Moyen-Orient, mais aussi des services professionnels.



'Le dossier d'investissement d'Orange est solide, mais nous éprouvons des difficultés à devenir plus positifs sur le titre tant que le marché de coeur que constitue la France continuera à se dégrader', conclut-il.



