Orange : Barclays relève sa recommandation à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mardi sa recommandation sur Orange, qu'il porte de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 13,5 euros.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études justifie sa décision par l'amélioration continue des prix des offres en France, comme l'illustrent les récentes augmentations annoncées par Bouygues et SFR.



Mais avec près de 65% de sa valeur intrinsèque tirée de l'Hexagone, c'est Orange qui est le plus à même de bénéficier de cet environnement tarifaire porteur, estime Barclays.



L'analyste s'attend par ailleurs à ce que la rentabilité de l'opérateur télécoms poursuive sa trajectoire ascendante, avec un rendement des capitaux investis (ROCE) passé de 5,7% en 2021 à 6,1% en 2022.



A horizon 2025, celui-ci devrait s'établir autour de 7%, selon les projections de Barclays.



Enfin, souligne-t-il, le titre affiche une valorisation séduisante, avec une décote vis-à-vis de ses pairs en termes de multiples de flux de trésorerie disponible aux actionnaires (EFCF).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.