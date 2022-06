Orange : Barclays n'est plus à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Orange, passant de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif revu en hausse de 9,5 à 10,5 euros.



Dans une note de recherche consacrée aux opérateurs télécoms européens, l'intermédiaire justifie son relèvement par la vigueur des prix sur le marché français, qui ont progressé de 1% dans la téléphonie mobile et de 5% dans les télécommunications fixes l'an dernier en dépit d'intenses promotions dans l'entrée de gamme.



Barclays déclare s'attendre à ce cette dynamique favorable se poursuive cette année.



Dans son étude, l'analyste précise toutefois que ses prévisions de résultats sur Orange demeurent inférieures à celles du consensus, tout en justifiant sa prudence par la structure de gouvernance du groupe français, où la représentation de l'Etat français et des syndicats ont jusqu'ici favorisé une politique d'investissements importants, aux dépends des redistributions aux actionnaires.



Barclays fait remarquer que son nouvel objectif s'inscrit globalement en ligne avec les niveaux de cours actuels, ce qui signifie qu'il ne voit aucun potentiel haussier en l'état actuel des choses.



