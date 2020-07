Orange : Baisse de 11% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 10,7% à 1.016 millions d'euros, et un EBITDAaL en recul de 0,7% à 5.914 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à près de 20,8 milliards (+0,3% à base comparable).



'Ces résultats résilients sont le fruit de la stratégie du groupe axée sur la connectivité augmentée et sur les nouveaux territoires de croissance qui permet de faire progresser nos bases clients', explique l'opérateur télécoms historique français.



Pour 2020, Orange confirme qu'il ne prévoit pas de déviation significative par rapport à ses objectifs financiers. Il anticipe ainsi désormais un léger recul de l'EBITDAaL en 2020 autour de -1% en incluant tous les effets liés à l'épidémie de Covid-19.



