Orange : Avancée pour le projet du cable Dunant

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir procédé aujourd'hui à l'atterrissement du câble transatlantique Dunant de Google, à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée.



Il s'agit de la première étape terrestre de la pose de ce câble.



'Ce nouveau câble sous-marin long de 6.600 km reliant les États-Unis à la France, posé par la société SubCom et dont la mise en service est prévue avant la fin 2020, est le fruit d'un projet unissant Orange et Google. L'axe Europe-États-Unis est une des routes sous-marines les plus importantes du globe avec un besoin de connectivité qui double tous les deux ans. Dunant contribuera à répondre à l'explosion des usages Internet et à garantir des connexions toujours plus performantes aux clients d'Orange et Google', indique Orange.



