Orange : Atterrissement du câble sous-marin PEACE à Marseille

(CercleFinance.com) - Orange, PCCW Global et PEACE Cable International annoncent conjointement l'atterrissement du câble sous-marin PEACE (Pakistan and East Africa Connecting Europe) à Marseille. Connectant l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique de l'Est, ce câble sera mis en service courant 2022.



Orange va désormais se charger de fournir et d'exploiter la station d'atterrissement du câble en qualité de landing party pour le câble PEACE sur le sol français. L'opérateur va notamment étendre le système PEACE à l'un des principaux centres de données de Marseille, où se trouvent les équipements terminaux des lignes sous-marines.



Le câble PEACE deviendra la route haut-débit la plus directe entre l'Asie et l'Afrique de l'Est d'un côté, et l'Europe de l'autre côté.



'Grâce à une conception des plus modernes, PEACE permettra à ses différents utilisateurs d'avoir la flexibilité nécessaire pour gérer leur bande passante vers les différentes destinations proposées, comme s'il s'agissait de ' plusieurs systèmes dans le même câble', assure Orange.



