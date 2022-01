Orange : Atteint 6 millions de clients sur le réseau fibre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé aujourd'hui avoir franchi les 6 millions de clients fibre en France, un chiffre qui confirme la forte appétence des habitants pour ce réseau présenté par l'opérateur comme 'le plus fiable et le plus performant jamais construit'.



Près de 10 000 clients sont ainsi raccordés quotidiennement au réseau, assure Orange.



A fin 2021, la société avait déployé 63% des 29 millions de locaux éligibles au FttH (fibre à la maison) en France. Avec une hausse de 20% de locaux éligibles en un an, la France est aujourd'hui le pays le plus fibré d'Europe.



Orange poursuit en 2022 ses travaux sur l'ensemble des zones dont il porte la responsabilité des déploiements. En Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement), Orange a déjà dépassé l'objectif initial, fondé sur la base INSEE, avec plus de 11 millions de logements raccordables fin 2021.



