Orange : Annonce plusieurs nominations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce ce matin plusieurs nominations. Vincent Lecerf est nommé Directeur exécutif en charge des Ressources Humaines du groupe Orange en remplacement de Gervais Pellissier. Depuis 2017, Vincent Lecerf est Directeur des Ressources Humaines d'Imerys.



Stéphane Vallois est nommé Directeur général d'Orange Bank en remplacement de Paul de Leusse. Stéphane Vallois est actuellement Directeur général délégué d'Orange Bank.



Béatrice Mandine, Directrice exécutive de la Communication, de la Marque et de l'Engagement, quittera ses fonctions le 30 septembre et sera remplacée dans les prochaines semaines.



Jérôme Barré, CEO d'Orange Wholesale & International Networks sera remplacé par Michaël Trabbia qui assurera par intérim la direction de l'entité, en plus de ses fonctions actuelles de Chief Technology and Innovation Officer.



Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange, a indiqué : ' Ces nouvelles évolutions au sein de l'équipe dirigeante viennent renforcer la dynamique entamée il y a plusieurs mois afin d'assurer notre transformation et notre croissance.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.