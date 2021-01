Orange : Annonce la création de Orange Ventures

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce renforcer son activité d'investissement en capital-risque en créant Orange Ventures, une nouvelle société dotée d'une enveloppe de 350 millions d'euros qui entre ainsi dans le top 10 des fonds corporate de capital-risque en Europe.d



Orange Ventures investit dans des sociétés en forte croissance dans les domaines d'activité traditionnels d'Orange comme la connectivité, la cybersécurité, l'entreprise digitale, ou les services financiers innovants, ainsi que dans les nouveaux territoires que le groupe explore, comme la e-santé, indique Orange.



La société a pour ambition 'd'atteindre la performance financière des meilleurs investisseurs en capital-risque, et prendra ses décisions d'investissement de manière autonome', assure Orange.



L'équipe Orange Ventures, constituée de vingt personnes, a ainsi été renforcée avec des experts réputés venant du monde du capital-risque, et reprendra la gestion du portefeuille de participations de l'initiative Orange Digital Ventures lancée en 2015, fait savoir l'entreprise.



