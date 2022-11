Orange : Acquisitions en Suisse dans la cybersécurité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Cyberdefense annonce avoir acquis 100% de SCRT et Telsys, deux sociétés soeurs basées près de Lausanne (Suisse), et employant environ 100 collaborateurs, experts en cybersécurité et services associés, répartis également sur les bureaux de Genève et Berne.



SCRT propose à ses clients un ensemble complet de services de cybersécurité comme des solutions de services managés, du consulting, d'ethical hacking ou de la remédiation en cas d'attaque, tandis que Telsys est davantage spécialisé dans la gestion de solutions IT.



Cette acquisition, dont les termes financiers ne sont pas précisés, accroit l'expertise d'Orange Cyberdefense en matière de connaissance de la menace cyber, et notamment d'ethical hacking, et permet son implantation dans un neuvième pays européen.



