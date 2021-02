Orange : Accord de partenariat avec OVHcloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Business Services et OVHcloud annoncent la signature d'un accord de partenariat afin d'accompagner les projets de migration et de transformation vers le cloud OVHcloud, fait savoir Orange ce mardi.



Orange Business Services proposera ainsi ses services de conseil et d'infogérance aux entreprises et institutions ayant fait le choix d'une infrastructure cloud OVHcloud pour tout ou partie de leurs besoins, en France.



Cette collaboration entre Orange Business Services et OVHcloud s'inscrit dans une volonté partagée de laisser aux organisations le choix le plus complet pour bâtir leur stratégie cloud selon leurs besoins, indique Orange.



Ce partenariat permettra notamment de développer de nouvelles capacités au profit des acteurs économiques européens, favorisant l'interopérabilité, la portabilité, la réversibilité et la souveraineté des données.



