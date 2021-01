Orange : Accord commercial en Afrique de l'Ouest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange indique que sa branche wholesale, International Carriers, a signé un accord commercial avec Côte Ouest Audiovisuel, pour fournir des services d'accès au réseau et de diffusion de contenus en Afrique de l'Ouest via sa solution Media Delivery Boost (MDB).



Cet accord permet à Côte Ouest Audiovisuel, en tant que nouveau client du CDN (Content Delivery Network) d'Orange, de distribuer son contenu à l'ensemble de ses abonnés, sans passer par la diffusion satellite utilisée auparavant.



Pour Orange, le développement du CDN est un axe stratégique pour la croissance du chiffre d'affaires, notamment en Afrique où l'opérateur gère déjà le plus grand réseau de ce type sur le continent, permettant la diffusion de contenus audiovisuels dans 10 pays.



