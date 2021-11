Orange : Accord cloud avec Oracle en Afrique de l'Ouest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oracle et Orange ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration pour accélérer la transformation numérique basée sur le cloud en Afrique de l'Ouest.



Dans le cadre de cet accord, Oracle et Orange prévoient de proposer conjointement des services cloud aux entreprises et aux organisations du secteur public en Afrique de l'Ouest, à commencer par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Orange prévoit d'utiliser Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour compléter son portefeuille de services cloud gérés de niveau entreprise.



Les sociétés ont également annoncé leur intention d'évaluer la création de régions Oracle Cloud supplémentaires en utilisant l'infrastructure d'Orange au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il s'agira de permettre une conservation locale des données et de répondre ainsi aux exigences des clients en matière de latence, de performances et de souveraineté des données.



