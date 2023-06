Orange : Mise en garde de la Commission européenne sur la fusion prévue entre Orange et MasMovil

PARIS (Reuters) - La Commission européenne a émis mardi un avertissement dans une communication des griefs à Orange et MasMovil à propos de leur accord de rapprochement en Espagne d'une valeur de 18,6 milliards d'euros.

Bruxelles, qui a mené une enquête afin de comprendre les marchés concernés et l'incidence potentielle de la fusion, dit dans un communiqué craindre qu'elle réduise le nombre d'opérateurs de réseaux en Espagne, portant ainsi atteinte à la pression concurrentielle et l'innovation.

La commission redoute également que ce rapprochement entraîne "des hausses de prix substantielles pour les clients de détail concernés sur l'ensemble du marché espagnol".

La Commission européenne a lancé en avril une enquête approfondie sur le projet de fusion des deux opérateurs en Espagne, en raison de ses craintes quant aux conséquences de cette opération en matière de concurrence.

Orange et MasMovil, respectivement numéro deux et quatre du marché des télécoms en Espagne, ont annoncé en juillet dernier un accord sur ce rapprochement d'un montant global estimé à 18,6 milliards d'euros, qui réduirait de quatre à trois le nombre d'opérateurs dans ce pays, avec Telefonica et Vodafone.

La Commission doit rendre sa décision d'ici le 4 septembre.

(Rédigé par Nicolas Delame et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)

