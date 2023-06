Orange : La CE va émettre un avertissement sur le projet de rapprochement entre Orange et MasMovil

PARIS (Reuters) - Le régulateur européen va, dans les prochains jours, émettre un avertissement à Orange et MasMovil à propos de leur accord de rapprochement en Espagne d'une valeur de 18,6 milliards d'euros, a affirmé lundi une source proche du dossier.

La Commission européenne va émettre ses préoccupations dans un communiqué d'objections, a poursuivi la source.

Orange et MasMovil ne devraient pas offrir de concessions avant de recevoir le document, a ajouté la source.

A la Bourse de Paris, le titre Orange creusait ses pertes et reculait de 0,9% à 11h00 GMT après avoir cédé jusqu'à 1,58%.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La Commission, qui doit rendre sa décision d'ici le 4 septembre, et Orange n'ont pas fait de commentaires.

La Commission européenne avait lancé en avril une enquête approfondie sur le projet de fusion des activités d'Orange en Espagne avec l'opérateur local MasMovil, en raison de ses craintes quant aux conséquences de cette opération en matière de concurrence.

Orange et MasMovil, respectivement numéro deux et quatre du marché des télécoms en Espagne, ont annoncé en juillet dernier un accord sur ce rapprochement d'un montant global estimé à 18,6 milliards d'euros, qui réduirait de quatre à trois le nombre d'opérateurs dans ce pays, avec Telefonica et Vodafone.

Les services de la concurrence de la Commission européenne se sont déjà opposés par le passé à des projets de rapprochement réduisant le nombre d'opérateurs de quatre à trois sur certains grands marchés afin d'éviter des hausses de prix pour les consommateurs.

(Reportage par Foo Yun Chee; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault, Tangi Salaün et Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters