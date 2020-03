Orange : Orange peut gérer la hausse de la demande liée au confinement, selon son PDG

PARIS (Reuters) - L'opérateur français Orange peut faire face à la hausse de la demande pendant la période de confinement destinée à ralentir la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus en France, a déclaré vendredi le PDG du groupe.

"Je suis prudent mais clairement rassurant. Nous avons un réseau qui a été conçu pour absorber des flux considérables", a dit Stéphane Richard sur RTL, en ajoutant que le groupe avait l'habitude de gérer ces pics de consommation.

Dans cette période qui a vu le télétravail être multiplié par sept, vidéoconférences et trafic vocal ont doublé, tandis que le volume des échanges WhatsApp a quintuplé, le PDG d'Orange a expliqué que "si on veut que ces réseaux tiennent, et ils peuvent tenir, un premier geste, quand on est à la maison, est d'utiliser au maximum le wifi".

Il a également précisé que l'entreprise avait besoin de davantage de masques afin de pouvoir assurer la protection de son personnel.

