Nokia : En repli après sa course spéculative d'hier

(CercleFinance.com) - Les actions Nokia sont en repli ce matin après leur impressionnante course spéculative d'hier, qui a vu l'action monter en flèche de plus de 20 %.



Les actions sont actuellement en baisse de 10% sur Euronext Paris, bien qu'elles soient encore en hausse de 21% cette semaine.



Nokia a fait une déclaration en fin de journée hier, commentant l'activité récente du titre à la bourse.



Dans le communiqué de presse, la société finlandaise a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de nouvelles qui pourraient expliquer le récent bond de son cours, ou des volumes de transactions.



La frénésie vient du fait que Nokia, avec la chaîne de jeux vidéo Gamestop et la société canadienne de cybersécurité BlackBerry, est récemment devenue l'une des actions préférées de r/wallstreetbets, un forum de Reddit qui rassemble les day traders qui s'opposent à la stratégie de vente à découvert des fonds spéculatifs.



