Nasdaq Composite : Volatilité confirmée

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Compposite (+0,47% hier à 14 501 points) devrait conserver son orientation positive ce jeudi, dans la foulée d'une actualité politique américaine encourageante. Mr Mitch McConnell, Sénateur républicain, a tendu la main à l'exécutif en proposant un délai supplémentaire pour la renégociation du plafond de la dette. Cette mesure permettrait d'éviter un défaut de paiement des États-Unis, attendu entre le 18 octobre et le début du mois de novembre et qui pesait sur les marchés depuis des semaines. Côté statistique, c'est sur le front de l'emploi que va se dérouler cette seconde partie de la semaine, dont le point d'orgue sera atteint demain avec le rapport Non Farm Payroll (NFP) sur l'emploi privé. Nous avons déjà eu un avant-goût hier avec les conclusions de l'enquête du cabinet ADP: il fait état de 568 000 créations de postes (hors service public et agriculture), largement au-delà des attentes (425 000). Dans l'immédiat, les opérateurs ont pris connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, encourageantes, en baisse bien plus forte que le consensus ne le laissait augurer, à 326 000 nouvelles inscriptions.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence.

La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau.

Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

