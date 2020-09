Nasdaq Composite : Une fusacq et une IPO majeures redonnent de l'allant aux techs

(BFM Bourse) - L'heure est déjà au rebond ce lundi sur les principales valeurs technologiques de la cote américaine, le reflux engagé le 03 septembre sur un mouvement de prises de profit accusant déjà le coup. La tendance haussière, en l'absence de statistiques macroéconomiques en ce tout début de semaine, devrait être alimentée par des signaux encourageants sur le front des IPO et des fusions acquisitions.

Cette actualité est dominée par des dossiers emblématiques. Tout d'abord, Snowflake, entreprise disruptive du marché du stockage la donnée sur le "cloud" amorce son processus d'entrée en Bourse, pour ce qui sera la plus grosse IPO de l'année outre Atlantique. Par ailleurs, l'annonce du méga-rachat du spécialiste britannique des semi-conducteurs ARM par Nvidia au conglomérat japonais SoftBank pour un montant pouvant atteindre 40 milliards de dollars devrait soutenir l'ensemble de ce secteur hautement stratégique.

Voilà pour l'actualité microéconomique riche et encourageante. Côté macroéconomie rien à se mettre sous la dent ce lundi. Vendredi, le Département américain du Travail a publié la dynamique mensuelle des prix sur le mois d'août, qui a dépassé les attentes (+0,4%), quelle que soit l'assiette de produits retenue. L'agenda s'étoffera dès demain avec, entre autres moments forts, l'indice manufacturier de la Fed de NY (Indice Empire State), le rapport mensuel sur l'industrie, ainsi que les prix à l'import.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Entre les deux bougies remarquables en marteau et marteau inversé des 02 et 08 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques a connu un reflux significatif, sans révolution toutefois de la dynamique de fond. Il faudrait un engagement vendeur plus long et plus massif, et multi-sectoriel, pour parler de retournement. A ce stade, l'indice a simplement défini l'amplitude d'une phase de consolidation à venir.

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

Dans l'immédiat, une réaction haussière après formation d'un double creux est déjà à anticiper.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10837.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime