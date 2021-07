Nasdaq Composite : Retour sur la zone de support

(BFM Bourse) - Le Nasdaq comme l'ensemble des indices américains a enchainé avec une seconde séance de consolidation consécutive vendredi, reculant de 0.8%. Il devrait poursuivre son mouvement de consolidation en début de séance américaine, avec un recul de 1% attendu selon les futures à 15h.

Nous n'aurons pas de chiffres américains importants aujourd'hui et l'actualité est dominée par les craintes sur le variant delta et ses conséquences, notamment sur le secteur aérien, et avec une vague de consolidation plus large à court terme qui s'accélère aujourd'hui.

A court terme, le Nasdaq Composite devrait revenir s'appuyer sur la zone de support significative des 14190 et nous restons pour le moment neutre.

En fonction de la réaction sur cette zone de support et de la tenue de celle-ci en clôture ce soir, nous aviserons demain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La configuration reste positive sur le moyen terme, et à court terme, nous effectuons un pullback vers la zone des 14190 points, attendu par de nombreux investisseurs depuis des semaines, et qui pourrait ramener des acheteurs en fin de séance américaine, ou demain.

Mais d'ici là, en attendant de voir la réaction sur cette zone de support un peu plus bas, la prudence reste de mise, et on conserve donc l'idée neutre de ces derniers jours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime