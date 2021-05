Nasdaq Composite : Reflux des Treasuries à 10 ans sous les 1.60

(BFM Bourse) - Mesurable à l'aune des variations de températures sur les Treasuries à 10 ans, les flux et reflux des craintes sur le retour trop rapide de l'inflation influe très directement sur l'humeur et l'appétit des investisseurs en valeurs de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici, le Nasdaq Composite, regorge. En hausse de 1,41% à 13 661 points hier, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est revenu à une poignée de points du gap baissier du 04 mai (voir plus bas).

A suivre, outre les négociations au Sénat sur le financement du plan massif d'investissement (volet social après celui des infrastructures), une batterie d'indicateurs statistiques, avec en point d'orgue le toujours très suivi indice de confiance des consommateurs (Conference Board), dans un pays où traditionnellement, la consommation intérieure est le moteur principal de la création de richesse nationale. L'indicateur est attendu en léger reflux à 119.0, après un score de 121.7 atteint le mois dernier, sur fond de confiance dans la reprise économique.

A suivre également les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00. Dans l'immédiat, les investisseurs doivent composer avec la publication d'une hausse significative et au-delà des attentes de l'indice S&P/ Case Schiller des prix de l'immobilier, après remontée d'informations de 20 agglomérations représentatives.

Le rendement des obligations d'Etat américaines LT (Treasuries à 10 ans) restait contenu, et refluait même sous les 1,60%, 1.594%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime