Nasdaq Composite : Powell pourra réagir à un ralentissement de l'inflation (PCE)

(BFM Bourse) - Certes le discours que tiendra J. Powell, à 16h00 Heure Française, dans le cadre du colloque de Jackson Hole doit retenir l'attention, et c'est même le point d'orgue de la journée. Mais d'autres rendez-vous majeurs, sous forme de publication macroéconomiques, figurent à l'agenda ce vendredi, à même d'orienter le marché. En particulier, l'indice des prix à la consommation PCE (mesure privilégié par la Fed), qui est ressorti en données corrigées des éléments volatils, à +0.1% en juillet, contre un consensus à +0.2% et un mois de juin à +0.6% en rythme mensuel. Les revenus et dépenses des ménages ont par ailleurs complètement manqué les attentes en juillet, en ne grappillant que quelques points par rapport à juin.

"Les banques centrales entendent [...] continuer à privilégier leur objectif d’inflation", pour Nathalie Benatia, Senior market strategist au sein du Centre Investment Insights de BNP Paribas Asset Management. "Elles n’ont d’ailleurs pas vraiment le choix puisque, pour la plupart d’entre elles, il s’agit du seul objectif qui leur est assigné. Bien sûr, la Réserve fédérale américaine (Fed) a un double mandat, favoriser la croissance et le plein emploi s’ajoutant à la recherche de la stabilité des prix, mais elle considère manifestement que le principal risque à l’heure actuelle est une inflation durablement plus élevée."

"Convaincre les investisseurs, par des paroles dans les prochaines semaines mais, surtout par des actes lors des prochaines réunions de politique monétaire paraît être le seul moyen de dissiper le brouillard qui complique l’analyse et limite l’efficacité de la remontée des taux directeurs."

C'est tout l'enjeu du symposium qui entre dans sa deuxième journée: convaincre des investisseurs, dont les initiatives sur actions, en particulier actions de croissance, sont limitées. L'objectif affiché de la Fed est de ramener un inflation de 8,5% (assiette de produits la plus large) à 2%. Ses propos seront guettés par l’ensemble d’une communauté financière alerte du moindre signal sur les prochaines hausses de taux de la banque centrale américaine. Selon l’outil Fedwatch du CME Group, les opérateurs de marché attribuent une probabilité de 62,5% à une hausse de taux de 75 points de base (0,75%) lors de la réunion de la Fed de septembre, contre 37,5% pour un relèvement de 50 points de base.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avis neutre proposé dans l'immédiat sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Toute formation de figure chartiste négative viendrait étayer le scénario d'une respiration plus profonde, en direction de la moyenne mobile à 50 jours. Cette dernière pourrait prendre la forme d'une figure en épaule - tête et épaule, avec une ligne de cour à surveiller à 12 350 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13020.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11990.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime