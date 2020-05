Nasdaq Composite : Moment technique charnière

(BFM Bourse) - Grâce à un effet de résilience remarquable, l'indice Nasdaq Composite des valeurs technologiques de la cote américaine est désormais à proximité immédiate de la borne basse du gap de rupture du 24 février, niveau technique d'importance majeure (voir plus bas). Après un début de semaine sur les chapeaux de roue, avec l'euphorie provoquée par la publication d'avancées majeures dans la mise au point par Moderna d'un vaccin contre le Covid-19, des accès de nervosité sont loin d'être à exclure d'ici la fin de la semaine.

D'une part parce qu'une revue médicale nuance déjà ces résultats prometteurs. Et d'autre part parce que, tout simplement, la pandémie est encore là, et ses conséquences encore soumises à de nombreuses inconnues (rebond, nécessité ou de nouveaux confinement sur certains territoires, envolée des cas en Russie et au Brésil). N'oublions pas, notamment, les mises en garde répétées du Dr Fauci, en début de semaine dernière, en audition devant les Sénateurs, contre les risques d'une sortie trop rapide et mal organisée de confinement...

L'attitude irresponsable de Trump, qui se targue de prendre un traitement d'hydroxycoloquine en prévention, et celle non moins irresponsable de J. Bolsonaro, qui laisse s'enfoncer son pays, le Brésil, dans une crise sanitaire profonde, font peur. Deux ministres brésiliens de la Santé ont successivement claqué la porte en quelques jours, face à un Président qui laisse le Nordeste à son sort, et qui fait de la cloroquine, comme son homologue américain, un remède miracle... Le 18 mai, l'éditorial du Monde commençait ainsi: Il y a, à n'en pas douter, quelque chose de pourri au royaume du Brésil, où le président, Jair Bolsonaro, peut affirmer sans barguigner que le coronavirus est une « grippette » ou une « hystérie » née de l'« imagination » des médias.

Par ailleurs, "les tensions entre les Etats-Unis et la Chine représentent un vrai risque de formation de sommet si elles s’accroissent dans les jours qui viennent" rajoutait Alexandre Baradez, Responsable Analyses Marchés chez IG France., tout comme "le risque déceptif sur le front sanitaire."

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a réalisé lundi, sur gap et dans des volumes en contraction, une poussée haussière lundi dans parvenir à dépasser les points hauts du débuts de la semaine passée, et a fortiori sans menacer le gap baissier immense de rupture (breakaway gap) du 24 février. La séance de mardi a confirmé cette psychologie de marché. Nous nous orientons donc à court terme vers la formation d'un double sommet à haut risque.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 8600.00 points relancerait la pression vendeuse.

