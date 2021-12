Nasdaq Composite : Les prix s'échauffent, les esprits se calment

(BFM Bourse) - Nous y sommes. La publication statistique la plus importante, au sens du moins de l'impact potentiel sur le marché, vient d'être publiée. Il s'agit de repères d'inflation au sens des indices des prix à la consommation. Dans l'assiette de produits la plus large, les prix ont augmenté davantage qu'anticipé en novembre (+0,8% en rythme mensuel), contre +0,9% en septembre. En données corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 0,5%, conformément aux attentes, selon les toutes dernières données de l'US Bureau of Labor Statistics. De quoi nourrir la réflexion de la Fed, sans mettre pour autant une pression supplémentaire, à l'approche du dernier FOMC de l'année, la semaine prochaine. Des chiffres qui semblent en tous cas rassurer la communauté financière, qui s’accommode d'une inflation qui pourtant n'a plus rien de transitoire.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a perdu jeudi 1,71% à 15 517 points. Il est attendu en hausse de près d'1% à l'ouverture au vu de la dynamique des futures sur indices.

Hier les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, en contraction plus forte qu'anticipée, à 184 000 nouvelles inscriptions selon les derniers chiffres du Département du Travail.

A suivre les données préliminaires de l'indice de confiance du consommateurs (U-Mich). Un indicateur particulièrement suivi, tout comme au demeurant celui du Conference Board, dans une économie où traditionnellement, l'essentiel de la création de richesse dépend de la consommation intérieure.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité à "tenir" les 15 000 points sera essentielle. Ce fut le cas au tournant de la semaine, sur ombre basse. Une incapacité manifeste à réaliser une extension haussière ce jour validerait l'idée d'une poursuite de la volatilité, avec atteinte de nouveaux points bas mensuels.

L'allure de la bougie hebdomadaire qui se joue ce vendredi sera décisive pour le déroulé de la consolidation. Tout en gardant à l'esprit que la volatilité va rester d'actualité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime