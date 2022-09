Nasdaq Composite : La dynamique comparée des cours et des volumes sera cruciale cette semaine

(BFM Bourse) - L'heure du rebond technique a sonné sur l'indice Nasdaq Composite, et sa longueur, son amplitude, et les volumes qui l'accompagneront en diront long sur la force du courant baissier initial. Hier l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine traçait finalement une bougie typique d'un renversement de vapeur de très court terme, encore sous le choc toutefois du ton très belliqueux de la Fed à l'issue du dernier FOMC la semaine passée.

Vincent Manuel, Chief Investment Officer, Indosuez Wealth Management souscrit "néanmoins à l’idée qu’un tournant plus accommodant pouvait intervenir au premier semestre 2023. Les investisseurs doivent maintenant s'adapter à une nouvelle réalité : cette Fed est prête à faire baisser davantage l'économie et semble être convaincue qu'un plateau de taux élevés est nécessaire pour faire baisser l'inflation en mettant fin à la spirale salaires/prix."

Côté macroéconomie, la semaine sera importante avec des rendez-vous majeurs, notamment les prix PCE (mesure de prédilection de l'inflation par la Fed) et les données définitives du PIB américain au deuxième trimestre. Mais dans l'immédiat, le principal rendez-vous ce mardi est l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board). Un indicateur clef pour une économie où traditionnellement, l'essentiel de la création de richesse nationale dépend de la consommation intérieure. Rendez-vous à 16h00 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Dans l'immédiat, une courte phase de rebond de contestation est à anticiper. On en observera minutieusement les caractéristiques, en particulier du point de vue des divergences / convergences entre cours et volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10560.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

