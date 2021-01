Nasdaq Composite : L'indice reste très proche de ses records absolus

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite achève une semaine empreinte de nervosité, sur des niveaux de cours qui restent néanmoins très fermes, à proximité immédiate des sommets absolus.

La poursuite de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé de la planète dans la pandémie de Covid-19, va continuer d'attirer l'attention des opérateurs, moins inconditionnellement acheteurs. La semaine aura par ailleurs été marquée par l'affaire GameStop, ou plus largement la pression mise par des petits porteurs sur des fonds spéculatifs fortement vendeurs à découvert sur certains dossiers. Et ce grâce à une coalition d'investisseurs individuels organisés sur des réseaux sociaux et forums spécifiques, pour provoquer des squeezes (rachats de shorts en série). Retrouvez les détails ici.

Hier côté chiffres américains, la croissance américaine au 4ème trimestre 2020 en toutes premières estimations a de peu manqué les attentes (+4.0% au lieu de +4.2%) par rapport au trimestre précédent. En revanche, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (847K), la balance commerciale des biens, qui a vu son déficit se réduire, et les stocks des grossistes, ont battu leurs cibles respectives.

Ce vendredi, les dépenses et revenus des consommateurs pour le mois de décembre, publiés il y a moins d'une heure par le Bureau of Economic Analysis, ont battu significativement leurs cibles respectives. A suivre l'indice PMI de Chicago à 15h45, les ventes de logements en cours à 16h00, ainsi que les données "UMich" révisées pour l'inflation et la confiance du consommateur, à 16h00.

A suivre côté valeurs Interactive Broker, qui fait face, comme d'autres acteurs de la place, à des décisions complexes de restrictions ou d'assouplissement pour le passage d'ordres sur AMC Entertainment Holdings, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Express, GameStop, Koss, Naked Brand Group ou encore Nokia.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La respiration des cours du 08 au 19 janvier sur l'indice Nasdaq Composite, qui a plafonné dans retracement, parfaitement à plat, est désormais terminée. Le gap haussier tracé mercredi 20 janvier, avec extension haussière immédiate, et inscription de nouveaux zéniths, milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Concernant le profil graphique de fond, il est et reste puissamment haussier. Néanmoins à très court terme, une nouvelle phase de respiration, courte, est envisagée. Phase dont le cadre a été défini en ampleur par la mèche de la bougie de lundi, dont le point bas correspond à la borne haute du gap haussier du 20 janvier. Ce gap a en réalité été intégralement comblé mercredi. Une prise d'appui sur les 13 000 points est ainsi anticipé, avant reprise des velléités acheteuses dominatrices.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14000.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

