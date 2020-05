Nasdaq Composite : L'espoir d'un vaccin galvanise les salles des marchés

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-1,17% sur l'ensemble de la semaine passée) devrait ouvrir en hausse ce lundi, l'effet de résilience restant toujours aussi fort, malgré les mises en garde du Dr Fauci la semaine passée, en audition devant les Sénateurs, et l'idée écartée par J. Powell d'un passage des taux fédéraux en territoire négatif. La série noire des publications macroéconomiques s'est poursuivie en fin de semaine dernière, alors que ce lundi s'annonce beaucoup plus calme sur ce plan. Le rebond enfin consistant des cours du brut rassure les investisseurs sur la demande mondiale, et ravive donc l'espoir d'une reprise rapide de l'économie, tout comme les dernières avancées concernant la recherche d'un vaccin.

En attendant, l'heure est toujours à la mesure de l'ampleur de la catastrophe.

- Sanitaire tout d'abord, avec près de 90 000 décès recensés du Covid-19 aux Etats-Unis, pour près d'1 500 000 cas. C'est encore à ce jour le principal foyer de l'épidémie.

- Economique ensuite, avec un coup d'arrêt brutal de l'activité et de la consommation. Dernier chiffre en date, les ventes au détail (hors automobiles), publiées vendredi, se sont effondrées - ça s'était prévu -, pour le mois d'avril, mais à un niveau bien plus abyssal qu'anticipé, à -17.20%, contre un consensus à -8.5% et un mois de mars ajusté à -4.0%... Si l'on regarde l'austère série statistique fourni par l'US Census Bureau, en terme de volumes de ventes au détail (hors véhicules automobiles), il s'agit d'un violent retour en arrière d'environ 7 ans. On rejoint en effet les niveaux de juin 2013.

A suivre ce lundi l'indice NAHB du marché immobilier résidentiel. Et demain l'audition de J. Powell devant les Sénateurs, en visioconférence.

A suivre côté valeurs Moderna Inc, qui fait état de résultats encourageants, dans la conception d'un vaccin expérimental contre l'infection au SARS-Cov2.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap haussier du 05 mai, qui était traversant avec le gap baissier du 1er mai, est désormais, avec précision, comblé, et cette structure n'a aucune valeur haussière. Nous envisageons désormais une rupture de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), avant un test de la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Nous continuerons de surveiller lors des prochaines séances, tout particulièrement, l'attitude des cours lors des prochaines séances face à cette courbe de tendance de fond devenue horizontale, et qui se présente potentiellement comme une ligne de cou (neckline). Ce scénario de formation d'une figure chartiste de sommet serait invalidée en cas d'aspiration par le gap baissier de rupture du 24 février, dont la borne haute vaut 9 542 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 8600.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

