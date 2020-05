De premiers résultats prometteurs pour un vaccin anti-coronavirus font flamber Moderna en Bourse

(BFM Bourse) - Premier groupe à avoir lancé un essai clinique en vue de l'élaboration d'un vaccin, Moderna bondit avant Bourse après avoir dévoilé les premiers résultats convaincants de la phase initiale de ses essais sur l'homme. Le titre de la biotech dirigée par le français Stéphane Bancel prend près de 35% dans les échanges électroniques avant Bourse.

"L'économie américaine pourrait ne pas se redresser entièrement tant qu'un vaccin n'a pas été développé" prévenait Jerome Powell dimanche, dans une interview accordée à la chaîne CBS. En appelant de ses vœux un vaccin, le patron de la Fed ne s'attendait probablement pas pour autant à une réponse aussi rapide de la part de Moderna, première société à avoir entamé, mi-mars dernier, les essais cliniques sur l'homme pour un potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus.

En pôle position dans la course au vaccin depuis plusieurs mois, la biotech de tous les records -elle avait notamment signé, en 2018, la plus grosse introduction en Bourse d'une entreprise de biotechnologies sur le Nasdaq- annonce lundi avoir franchi une nouvelle étape.

Moderna vient en effet de dévoiler des "données intérimaires positives" de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin, sur un petit nombre de volontaires, à savoir 45, répartis en trois groupes ayant reçu trois doses différentes du vaccin, en une ou deux fois.

Dernière phase des tests cliniques dès juillet

Le vaccin a semblé susciter une réponse immunitaire chez huit personnes à qui il avait été administré, de la même ampleur que ce qu'on observe chez ceux qui ont été contaminés par le virus, selon un communiqué du laboratoire, qui ajoute que la phase 3 des essais cliniques, la plus importante avec un grand nombre de volontaires (et la dernière phase des essais cliniques avant une éventuelle mise sur le marché), commencera en juillet, dans la foulée de la phase 2 qui doit débuter "prochainement".

La biotech qui brûle toutes les étapes depuis l'envoi de son premier lot de vaccins 42 jours seulement après l'identification de la séquence du génome du coronavirus, ne compte donc pas lever le pied. Pour rappel, le docteur Anthony Fauci, conseiller en santé de la Maison Blanche, s'était par la suite réjoui de "la vitesse record" à laquelle avait été lancé l'essai clinique.

Le vaccin semble déclencher une réponse immunitaire

Trois doses différentes du vaccin ont été administrées dans le cadre de l'étude et la réponse immunitaire a augmenté suivant la dose, précise Moderna. "Ces données intérimaires de phase 1, bien que préliminaires, démontrent que la vaccination avec mRNA-1273 (ou ARNm-123 en français, dont la méthode d'action est détaillée ici) déclenche une réponse immunitaire de même magnitude que celle causée par une infection naturelle", s'est félicité le directeur général de Moderna, Tal Zaks.

Des tests menés sur des souris ont séparément montré que le vaccin empêchait le virus de se répliquer dans leurs poumons, selon l'entreprise. "L'équipe de Moderna continue de se concentrer sur le lancement de l'essai crucial de phase 3 en juillet le plus rapidement et sûrement possible", a déclaré le patron français de Moderna, Stéphane Bancel (ex-bioMérieux).

+35% avant Bourse

L'espoir d'un vaccin ne provoque pas seulement une vive flambée du titre Moderna mais permet, plus largement, aux places boursières européennes d'accroître leurs gains matinaux pourtant déjà conséquents. À 14h50, le CAC poursuit ainsi sa marche en avant pour afficher un gain de 3,5%, quand le Dax 30 allemand prend 4% et que le "Footsie" londonien s'adjuge 3%, chacun de ses indices de référence ayant nettement accéléré juste après 14h et l'annonce de Moderna. À New York, les "futures" sur les principaux indices sont également passés dans le vert.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse