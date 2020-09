Nasdaq Composite : L'amplitude de la consolidation à venir est définie

(BFM Bourse) - Avec une bougie qui est l'exact symétrique de celle du 02 septembre, l'indice Nasdaq Composite a achevé hier, au lendemain d'un jour férié, la définition de l'ampleur d'une large consolidation à venir. Une réaction à l'achat est dores et déjà à anticiper ce mercredi. Au final, entre les points hauts du 02 septembre, c'est-à-dire les sommets absolus, et les points bas de la séance de mardi, il y a près de 1 250 points. Un reflux qui peut paraitre ample - et il l'est, en valeur absolue - , mais qui reste finalement assez limité, au regard de la très puissante avancée estivale.

Cette vague de prises de profits a été déclenchée par les révélations du FT sur le lien de cause à conséquences entre le montage réalisé par le conglomérat japonais SoftBank (via des prises de positions au travers d'options d'achat à un niveau apparemment exceptionnel) et l'ascension vertigineuse des techs américaines tout au long de l'été. Toutes nos explications ici.

Du côté de la recherche d'un vaccin anti-Covid, les nouvelles sont décevantes, avec le vaccin d'AstraZeneca développé en partenariat avec l'Université d'Oxford, qui voit son processus de mise au point stopper momentanément, en pleine Phase III. C'est à ce stade, le produit le plus avancé dans le monde occidental, avec celui de Moderna.

Côté valeurs, nous notions hier que les "moteurs" de la hausse estivale seront naturellement les principaux moteurs de l'épisode de reflux partiel en cours, à savoir: Alphabet (-3,64% à 1 523,60$), Apple (-6,73% à 112,82$), Facebook (-4,09% à 271,16$), Amazon (-4,39% à 3 149,84$, et Netflix (-1,75% à 507,02$). Si le rebond est validé ce jour, elles en seront également les principaux moteurs.

Les investisseurs vont par ailleurs continuer à surveiller l'amincissement de l'écart dans les sondages entre Trump et Biden pour l'accession à la Maison Blanche, à moins de deux mois d'une échéance à fort enjeu pour les marchés.

Au chapitre statistique, à retenir pour la journée de mardi, la révision à la "hausse", avec les guillemets qui s'imposent de la chute du PIB en Zone Euro au T2, à -11.8%, contre -12.1% en première estimation. Par ailleurs, les opérateurs ont pris connaissance du passage de l'indicateur NFIB de la santé des petites entreprises au-delà des 100 points, battant la cible.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité les nouvelles offres d'empli (JOLTS) aux Etats-Unis à 16h00. Pour rappel, publié vendredi, le rapport NFP a envoyé des signaux plutôt rassurants, avec en particulier un taux de chômage qui a reflué significativement, à 8.4% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Entre les deux bougies remarquable en marteau et marteau inversé des 02 et 08 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques a connu un reflux significatif, sans révolution toutefois de la dynamique de fond. Il faudrait un engagement vendeur plus long et plus massif, et multi-sectoriel, pour parler de retournement. A ce stade, l'indice a simplement défini l'amplitude d'une phase de consolidation à venir.

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10300.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

