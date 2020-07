Nasdaq Composite : Des zéniths en cascade, mais pas de sérénité

(BFM Bourse) - Quatrième clôture consécutive hier, au-dessus du seuil hautement symbolique des 10 000 points, pour l'inoxydable indice Nasdaq Composite, qui a inscrit un nouveau sommet absolu (+2,21% à 10 433 points). Une formation d'un nouveau zénith encouragé par un puissant lobbying chinois pour pousser les actions.

Un édito en première page du China Securities Journal a affirmé que l'orientation positive du marché reposait sur des bases tout à fait saines, assurant que les investisseurs pouvaient s'enrichir grâce à la hausse des cours. "Hahahahaha ! Les signes d'un marché haussier sont de plus en plus clairs", a certifié de son côté le Shanghai Securities News, propriété de l'Etat. Un article de la Xinhua (l'autre agence de presse nationale) a rapporté que les investisseurs "se précipitaient" sur les actions. Résultat, une explosion des recherches Internet "ouvrir un compte en Bourse" et une nouvelle envolée des cours...

Côté macroéconomie outre Atlantique, les opérateurs ont continué d'assimiler l'agréable surprise constituée par le rapport fédéral sur l'emploi de juin, publié jeudi, à la veille d'un jour "off" à Wall Street. Le maître-mot résumant le contenu du rapport est clairement "résilience".

Hier, dépassement de cible également, dans des marges importantes pour l'indicateur d'activité dans les services. Le PMI non manufacturier (ISM) a explosé à la hausse à 57.1, très largement au-delà du consensus (50), en particulier grâce au secteur du bâtiment. Le mois dernier, l'indicateur ressortait à 45.4.

A suivre les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec quatre clôtures consécutives au-dessus du seuil hautement psychologique des 10 000 points, et une moyenne mobile préservée en données de clôture depuis l'enchaînement gap + marubozu du 16 avril, le camp acheteur achève d'exprimer sa détermination, dans un mouvement qui ne s'essouffle que très légèrement. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, tout à gardant à l'esprit qu'un regain de volatilité ponctuelle sur formation de jambe baissière ce mois-ci peut prendre forme, à terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

