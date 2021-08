Nasdaq Composite : Des arbitrages conditionnés à un affinement du calendrier monétaire

(BFM Bourse) - La très mauvaise surprise constituée par la contraction mensuelle des ventes au détail aux Etats-Unis hier aura à peine ébranlé le Nasdaq Composite, qui a reculé de 0,93% à 14 656 points, en terminant à bonne distance des ses points bas de séance. Selon les toutes dernières données fédérales, ces ventes, dans leur assiette la plus large, ont fondu en rythme mensuel d'1.1%, manquant complètement les attentes. Le consensus était à -0.2% et le mois précédent (juin) marquait une hausse mensuelle de 0.7%.

Au-delà de cet accident de parcours, les investisseurs demeurent focalisés sur le calendrier monétaire de la Fed, qui fait justement sa rentrée avec la publication des traditionnelles Minutes, ce soir 20h00 (Heure française). Les opérateurs, désireux d'opérer des arbitrages entre catégories de valeurs, ou entre classes d'actifs, veulent en savoir davantage sur le timing que suivra la puissante institution monétaire pour normaliser sa politique.

Selon le Wall Street Journal, la Fed pourrait commencer à réduire la voilure (comprendre réduire son programme mensuel de rachats d'actifs) d'ici 3 mois environ, si la reprise économique se poursuit, bien évidemment.

Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a pour sa part conditionné le début d'un réduction du programme d'achat mensuel d'actifs à un deuxième mois consécutif de très bonne facture sur le front de l'emploi. Pour rappel, le dernier rapport NFP (juillet) est ressorti à des niveaux enthousiasmants, largement au-delà des attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée. Avis neutre proposé à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité de réaction en cours même de séance depuis le début de la semaine est notable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14180.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime