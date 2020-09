Nasdaq Composite : Beaucoup moins d'inconditionnalité à l'achat

(BFM Bourse) - Les inquiétudes sur les conséquences d'une recrudescence des cas de coronavirus alors que se profile l'automne (et donc une diminution des températures), de part et d'autre de l'Atlantique, pèse lourdement sur le moral des troupes en Bourse. En France, en Belgique et en Espagne en, particulier se multiplient à des degrés divers des mesures de restriction de rassemblements. Au Royaume-Uni, la situation est i"nquiétante", comme vient de le souligner le Gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey. Boris Johnson a serré le tournevis davantage, avec des mesures strictes pour les zones les plus touchées, pour éviter à tout prix un confinement généralisé.

La situation sanitaire se dégrade par ailleurs aux Etats-Unis. Voilà par exemple trois jours que le nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 bat un record au Texas - l'un des premiers Etats à s'être déconfiné, faisant craindre une possible deuxième vague de contaminations. La moyenne des cas recensés sur quinze jours est en augmentation dans une vingtaine d'Etats. Le nombre de personnes atteintes de la maladie dépasse maintenant 2 millions à l'échelle du pays. Le nombre de nouveaux cas quotidiens flirte de nouveau régulièrement avec les 50 000. 199 890 personnes sont décédées de formes graves de la Covid-19, selon les dernières données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière.

L'indice Nasdaq Composite (-0,13% à 10 778 points) a surperformé les indices généralistes ou élargis de la cote américaine hier, le secteur technologique profitant d'un peu d'air avec le dossier TikTok, l'application d'origine chinoise qui fait grand bruit sur les marchés: le locataire de la Maison Blanche donne son "Go" à un accord technologique et financier de principe concernant l'entrée d'Oracle et Walmart au capital de TikTok. Un accord qui, s'il était finalisé, constituerait une source de détente dans l'interminable guerre technologique entre Washington et Pékin.

Côté valeurs, à noter les déboires boursiers de Nikola (-19,33% à 27,58$) après le départ de son fondateur. Tous les détails ici sur le parcours boursier récent de l'action du spécialiste des camions à hydrogène.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité outre Atlantique, les ventes de logements anciens et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, nous précisions jeudi qu'une poursuite du reflux en direction des 10 830 points était envisagée; et vendredi qu'un rééquilibrage momentané et périlleux des cours entre les 10 830 points et le gap baissier de jeudi était envisagé... Dans tous les cas, seul un franchissement sans hésitation de la moyenne mobile à 20 jours, avec une fédération des sous-secteurs technologiques, viendrait rimer avec reprise franche du trend primaire. Nous n'y sommes pas encore.

Dans l'immédiat, nous nous orientons vers la formation d'une nouvelle jambe baissière, soit l'épisode 2 du reflux amorcé le 03 septembre. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10830.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

