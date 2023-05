M.r.m : Invest Securities dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade sa recommandation sur le titre de la foncière MRM de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 29,2 à 25,1 euros en raison de la prise en compte d'un Euribor trois mois à 3%.



'MRM a publié des données opérationnelles de premier trimestre de bonne facture', note toutefois l'analyste, qui pointe une progression de 9% du CA des enseignes et une hausse des loyers à périmètre constant (+3,6%) qui confirme la résilience du portefeuille.



'L'exercice 2023 permettra au RNR 2023 (1,93 euro par action, +10%) de bénéficier de l'impact relutif des acquisitions de 2022. A moyen terme, l'objectif de 16 millions d'euros de loyers en 2025 semble très crédible', poursuit-il.



