Mon courtier energie : Avec son introduction en Bourse, Mon courtier énergie réalise son objectif de levée de fonds

(BFM Bourse) - Le courtier en énergie pour les professionnels a annoncé vendredi soir avoir levé les 7 millions d'euros nécessaires au développement de son réseau d'agences ainsi que de nouveaux services. Les actions seront cotées à partir du 31 mai sur Euronext Growth.

Mon courtier énergie est prêt à faire ses premiers pas à la Bourse de Paris. Le courtier en énergie pour les professionnels en France a annoncé vendredi après-Bourse le succès de l'opération et l’inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris.

Le prix d’introduction était déjà connu puisqu'il avait été fixé dès l'annonce de l'opération à 9,65 euros.

Au total, l'émission d'actions Mon courtier énergie représente une augmentation de capital d’un montant brut d’environ 7 millions d'euros, soit le montant ciblé. Le groupe avait la possibilité, en fonction de la demande, de recourir à une clause d'extension qui aurait augmenté de 15% le nombre d'actions nouvelles, mais il ne l'a pas activé. Une option de surallocation ( représentant un ajout d'un maximum de 8,44% des actions nouvelles) pourra, elle, être exercée à compter du début de la cotation, prévue le 31 mai, et ce jusqu'au 30 juin.

Pour l'heure, 3.625.388 millions d'actions nouvelles ont donc été émises. Dans le détail, 74% des actions nouvelles ont été souscrites par des investisseurs institutionnels au titre du placement global. Du côté des petits porteurs, la demande a représenté 26% au titre de l'offre à prix ferme.

À l’issue de l’opération, indique le communiqué du groupe, la capitalisation boursière de Mon courtier énergie ressort à environ 35 millions d'euros "sur la base du prix d’introduction en Bourse".

Un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros à horizon 2025

La société fondée en 2017 prévoit d'utiliser les fonds levés en vue de financer sa croissance, qu'elle déclare comme "rentable". Pour y parvenir, l'entreprise compte densifier davantage son maillage commercial au niveau national et intensifier son développement à l'international.

"Ces ressources permettront d’accélérer le développement du groupe et de franchir de nouvelles étapes ambitieuses autour de nos trois objectifs : le développement en France, à l’international ainsi que la montée en puissance de nos offres liées à la transition énergétique des entreprises. L’introduction en bourse de Mon courtier énergie apportera également de la notoriété au Groupe dans un marché atomisé et en forte croissance", déclare Charlie Evrard, fondateur et président-directeur-général de Mon courtier énergie.

La stratégie présentée par Mon courtier énergie doit lui permettre de dégager un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros à horizon 2025 (contre 19,2 millions d'euros en 2022), dont 15% serait réalisé à l'international. La société vise également un résultat d’exploitation proche de 5 millions d'euros ainsi qu'une progression de son réseau pour le porter à plus de 40 agences en 2025.

Le communiqué précise que le règlement-livraison des actions interviendra le 30 mai 2023 et que les actions "seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 31 mai", soit mercredi, sous le code ISIN : FR001400H3A0 et le code mnémonique ALMCE.

"Nous sommes fiers et très heureux de rejoindre les rangs des sociétés cotées à la bourse de Paris", se félicite son fondateur Charlie Evrard.

Mon courtier énergie rejoindra, parmi les nouveaux venus sur la cote parisienne, le pionnier de l'apprentissage de la conduite en ligne Lepermislibre et plus récemment le spécialiste du terreau bas carbone Florentaise, entrées en Bourse respectivement, en février et en avril de cette année.

