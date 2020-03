Mauna kea tech : L'homologation de la nouvelle version de Cellvizio réveille le cours de Mauna Kea Technologies

(BFM Bourse) - En baisse au cours des deux dernières années et pas vraiment stimulé la semaine dernière par l'annonce d'une OPA sur une société du même secteur, EOS Imaging, le titre Mauna Kea se réveille enfin mercredi alors que le groupe a obtenu le sésame des autorités américaine et européenne à la nouvelle génération de sa plate-forme d'endomicroscopie.

Le cours de Bourse de Mauna Kea a encore échoué à rebondir l'an dernier, perdant 32% en dépit d'une série d'une actualité encourageante -reprise de la progression des revenus à la suite du changement de mode de commercialisation vers un modèle de paiement à l'utilisation, prise en charge de l'examen Cellvizio par la sécurité sociale (cinq ans après l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé...) et arrivée du géant Johnson & Johnson au capital. Et depuis le début de l'année, sa performance reste négative. Toutefois, l'action enregistre mercredi un net rebond tandis que le groupe a obtenu l'autorisation des autorités tant américaine qu'européenne à la commercialisation de son système d'endomicroscopie, Cellvizio, dont la première génération a été vendue dans plus de quarante pays.

Dans un communiqué publié mardi soir, la société française a annoncé avoir obtenu l'accord dit 510(k) de la Food and Drug Administration pour les Etats-Unis et le marquage CE pour l'Europe de la nouvelle génération de sa plate-forme Cellvizio, dont le lancement commercial aura dès lors lieu dans les prochains mois.

Cette nouvelle version de Cellvizio "intègre des solutions de conception modulaire innovantes pour faciliter et mieux intégrer l’endomicroscopie dans les salles d’opération ainsi que dans des plateformes d’autres fabricants". La conception de l’équipement et du logiciel ont été repensées afin d’accueillir de futurs développements, notamment l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle pour l’interprétation assistée des images endomicroscopiques. Mauna Kea met aussi l'accent sur la nouvelle ergonomie et l’encombrement "considérablement réduit" par rapport à la génération initiale, permettant une intégration facile avec des systèmes avancés de navigation, de robotique et de chirurgie laparoscopique.

En attendant la traduction commerciale de cette nouvelle génération du Cellvizio, l'annonce permet à tout le moins au titre de rebondir de 17,17% à 1,40 euro vers 10h45, alors que Mauna Kea Technologies n'avait pas profité vendredi de l'annonce de l'OPA sur EOS Imaging, une opération elle-même annoncée quelques mois après le rachat de SuperSonic Imagine montrant l'appétit des industriels américains pour les pépites françaises de l'imagerie médicale.

