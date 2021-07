Lvmh : Bail signé pour des bureaux à Milan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Covivio et LVMH Italia annoncent avoir signé un accord locatif portant sur un bail de 10 ans pour deux étages de bureaux avec terrasses au sein du bâtiment D de Symbiosis, le quartier d'affaires développé par la foncière au sud de Milan.



Dès début 2022, la livraison de l'immeuble D étant prévue fin 2021, LVMH Italia y installera son siège et ses 170 employés. Avec cette nouvelle signature locative, le bâtiment affiche un taux de pré-commercialisation de 72%.



'L'immeuble pensé par Covivio a été choisi par la marque française pour son très haut niveau de confort, ainsi que pour son empreinte végétale qui se manifeste par la présence de terrasses et de jardins partagés aux différents étages', expliquent-ils.



