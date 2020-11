Lvmh : AGE fin décembre chez Tiffany pour la fusion

(CercleFinance.com) - Tiffany annonce qu'il tiendra -de façon virtuelle en raison du contexte sanitaire- une assemblée générale extraordinaire (AGE) le 30 décembre, notamment pour soumettre à ses actionnaires l'amendement de fin octobre dernier à son accord de fusion avec LVMH.



Pour mémoire cet amendement modifie certains termes du contrat de fusion conclu en novembre 2019, ramenant le prix d'offre à 131,50 dollars par action Tiffany et renforçant la certitude de réalisation de l'opération.



Cet accord a mis un terme aux actions judiciaires opposant le géant français du luxe et le joaillier américain. La finalisation de l'opération devrait intervenir début 2021, sous réserve des conditions habituelles, dont des autorisations réglementaires.



