Lvmh : La croissance exceptionnelle de Louis Vuitton permet à LVMH d'enregistrer un premier trimestre record

(BFM Bourse) - Le n°1 mondial du luxe, qui vient de franchir pour la première fois le seuil des 300 milliards d'euros en clôture, vient de dévoiler une croissance organique de 30% de ses ventes au premier trimestre 2021, porté par sa division maroquinerie (+52%).

Début d'année en fanfare pour le géant mondial du luxe, dont les ventes ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 30% à périmètre et devises comparables. Si LVMH profité d'un effet de base favorable, les ventes du groupe ayant chuté de 17% en organique sur les trois premiers mois de l'année 2020, le niveau d'activité enregistré entre janvier et mars 2020 ressort au-dessus de celui du premier trimestre 2019. Cette performance est également supérieure aux consensus compilés par Bloomberg et Factset qui tablaient respectivement sur des revenus de 12,7 et 12,5 milliards d'euros.

Le groupe dirigé Bernard Arnault -deuxième du CAC 40 à dévoiler ses chiffres trimestriels après ceux (impressionnants) dévoilés lundi par Teleperformance- a notamment fait état d'un bond de 52% des ventes de sa division "Mode et maroquinerie", alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 27%.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse