Loreal : La division luxe et la Chine n'ont pas brillé au trimestre dernier, L'Oréal sous pression en Bourse

(BFM Bourse) - Le marché ne fait pas de cadeaux. Exigeants, les investisseurs accueillent fraîchement la publication du numéro un mondial des cosmétiques qui a pourtant fait part d'une progression plus soutenue que prévu de ses ventes trimestrielles. Les performances de la division Luxe et de la Chine n'ont pas été au rendez-vous.

L'Oréal n'a pas connu pareille baisse depuis cet été. Le titre du géant des cosmétiques cède 4,2% à 315,25 euros à 11h, au plus bas depuis le 21 juin dernier, en réaction à une publication trimestrielle jugée mitigée par les marchés.

Pourtant, le conglomérat a globalement passé un bel été. Les revenus de L'Oréal ont crû de 19,7% en données publiées à 9,58 milliards d'euros au troisième trimestre, dépassant même les attentes du consensus logées à 9,20 milliards d'euros. En données comparables, la hausse ressort à 9,7%. "L'Oréal réalise un trimestre très solide" s'est félicité Nicolas Hieronimus le directeur général du groupe cité dans le communiqué. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit ainsi en hausse de 20,5% sur un an à 27,94 milliards d'euros.

Les ventes progressent également de 12% en comparable par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2021, "dans un contexte plus volatil que jamais marqué par les contraintes sanitaires en Chine et l’inflation dans le monde occidental", a souligné, le directeur général du groupe qui insiste sur "la robustesse du modèle de L’Oréal, alliée à son agilité" qui "lui permet à nouveau de surperformer significativement le marché et renforcer sa position de numéro 1 mondial de la beauté".

Une division "cosmétique active" très dynamique

Sur le troisième trimestre, la division "cosmétique active" regroupant les marques vendues en pharmacie ou parapharmacie telles que La Roche-Posay ou Vichy, a vu son chiffre d'affaires bondir de 38,8% (+26% en données comparables) sur la période à 1,32 milliard d'euros.

Les revenus du pôle consacré au luxe (Lancôme, Cacharel, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Guy Laroche, Kiehl's, etc.), ont progressé de 15,8% mais de 4,6% à données comparables, entre juillet et septembre à 3,61 milliards d'euros. "La performance de L’Oréal Luxe est temporairement impactée au troisième trimestre par plusieurs facteurs ponctuels (confinements à répétition en Chine et à Hainan, facturations du Travel Retail anticipées au deuxième trimestre)", indique la société. Cette division "a réaccéléré en septembre et a atteint au troisième trimestre des parts de marché records en Chine continentale" ajoute L'Oréal.

"La chute de l’action semble être due au ralentissement plus que prévu de L’Oréal Luxe et des produits professionnels, qui sont des divisions plus sensibles à la macroéconomie", juge un analyste parisien contacté par BFM Bourse. "La baisse du titre est vraiment sévère", ajoute le spécialiste compte tenu de la performance des autres divisions du groupe.

La branche "produits grand public" -qui comprend l'Oréal Paris, Garnier, LaSCAD (Dop, Jacques Dessange, Jean Louis David, Mennen, Ushuaïa) Maybelline - progresse de 10% à données comparables à 3,55 milliards d'euros quand celle dédiée aux produits professionnels (Kérastase, Redken...) a vu son chiffre d'affaires s'apprécier de 4,3% (en comparables) cet été à 1,1 milliard d'euros.

Le moteur chinois cale

Par zone géographique, de juillet à septembre, la zone englobant l'Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne (+30% en comparables sur un an au 3e trimestre à 787,7 millions d'euros), affiche la croissance la plus élevée suivie de la région Amérique latine (+16,2% en comparables à 675,6 millions d'euros) puis de l'Europe (+10,5% à 2,88 milliards d'euros) et de l'Amérique du Nord (+9,3% à 2,82 milliards d'euros) dont les ventes ont été au ralenti au mois de juillet avant de repartir au retour des vacances.

En revanche, le groupe paye le prix fort de son exposition à la Chine, traditionnel moteur de sa croissance. L'Oréal explique avoir subi l’effet de restrictions sanitaires liées à la politique zéro Covid en Chine. Ainsi, cette zone marque le pas et ne progresse que de 0,3% à données comparables à 2,40 milliards d'euros entre juillet et septembre.

Fidèle à sa tradition, L'Oréal ne communique pas d'objectifs chiffrés. "En dépit des incertitudes actuelles, nous restons confiants quant aux perspectives du marché mondial de la beauté, qui confirme à nouveau sa résilience, confiants dans notre force d’innovation, et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats en 2022", indique la société en guise de perspectives.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse