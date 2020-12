KLEPIERRE : Potentiel de rebond

(BFM Bourse) - Klepierre figure parmi les plus fortes baisses depuis le début de l'année, les valeurs immobilières ayant logiquement subi de forts dégagements. Mais à court terme, nous sommes sur une zone où un rebond est possible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action KLEPIERRE permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

Klepierre s'est repris avec un joli marteau sur le support des 16,40€ lundi.

Graphiquement, nous sommes dans un rebond à court terme, et un repli peut être l'occasion de se positionner avec une configuration positive au-dessus des 16,40€.

PREVISION

Au dessus des 16,40€, la tendance est positive et on profitera des niveaux actuels pour acheter et viser les 19,60€, zone de résistance à court terme, dans les séances à venir.

Le conseil KLEPIERRE Positif 18.100 € Objectif : 19.600 € Potentiel : +8.29 % Stop : 16.400 € Résistance(s) : 19.600 Support(s) : 16.400

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime