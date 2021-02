Klepierre : Affecté par les mesures sanitaires en Europe

(CercleFinance.com) - Dans un point sur l'impact de la Covid-19 sur ses activités en Europe, Klépierre indique qu'au 1er février 2021, environ 70% de ses centres (en valeur, part totale) sont soumis à des mesures de restrictions pour raisons sanitaires.



Le groupe d'immobilier commercial rappelle que des restrictions ont imposées en France ce week-end sur les centres commerciaux de plus de 20.000 m² (représentant environ 88% du portefeuille français en valeur, part totale).



Klépierre est aussi affecté depuis la mi-décembre, par des mesures dans ses centres commerciaux en Italie, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en République Tchèque, à Barcelone et Oviedo en Espagne, ainsi qu'à Oslo en Norvège.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel